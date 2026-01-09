Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor na podvodné stránky nabízející palivové dřevo

Buďte obezřetní, zejména pokud nabídka působí mimořádně výhodně. 

Policie upozorňuje na případy podvodného prodeje palivového dřeva na internetu. Na lákavou nabídku reagovaly dvě ženy, které si prostřednictvím inzerátu objednaly palivové dřevo a požadovanou částku zaplatily předem. Po přijetí platby však prodejce přestal komunikovat a dřevo nebylo nikdy dodáno. Celková způsobená škoda přesáhla 11 000 korun.

Policisté důrazně doporučují ověřovat si prodejce ještě před odesláním peněz. Zkontrolujte si například recenze, historii webových stránek, kontaktní údaje nebo možnost osobního odběru či platby při převzetí. Pamatujte, že příliš výhodná nabídka může být varovným signálem.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
9. ledna 2026

