Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozor na podvodné SMS!
Pod záminkou dodání zásilky vyloudil neznámý pachatel od poškozených údaje z platebních karet.
Hned dva případy podvodných SMS zpráv řeší policisté z obvodního oddělení České Budějovice a obvodního oddělení Český Krumlov. Neznámí pachatelé kontaktovali poškozené zprávou, která se tvářila jako od oficiální známé přepravní společnosti s tím, že doručuje balík. Poškození kliknuli na odkaz v SMS zprávě a na stránkách pak vyplnili údaje z platebních karet a umožnili neznámým pachatelům přístup k bankovnictví. Celkem přišli poškození o více jak 70 000 korun. Policisté se případy podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku zabývají.
Nereagujte na neznámé odkazy v SMS zprávách a nevyplňujte údaje ze svých platebních karet do neznámých odkazů.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. července 2026