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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor na podvodné SMS!

Pod záminkou dodání zásilky vyloudil neznámý pachatel od poškozených údaje z platebních karet. 

Hned dva případy podvodných SMS zpráv řeší policisté z obvodního oddělení České Budějovice a obvodního oddělení Český Krumlov. Neznámí pachatelé kontaktovali poškozené zprávou, která se tvářila jako od oficiální známé přepravní společnosti s tím, že doručuje balík. Poškození kliknuli na odkaz v SMS zprávě a na stránkách pak vyplnili údaje z platebních karet a umožnili neznámým pachatelům přístup k bankovnictví. Celkem přišli poškození o více jak 70 000 korun. Policisté se případy podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku zabývají.

Nereagujte na neznámé odkazy v SMS zprávách a nevyplňujte údaje ze svých platebních karet do neznámých odkazů.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. července 2026

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