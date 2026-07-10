Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozor na podvodné internetové stránky
Dálniční známka se ženě prodražila
Policisté opět varují před podvodnými internetovými stránkami, které se snaží napodobit oficiální weby státních institucí. O tom, že stačí jediná nepozornost, se přesvědčila žena, která chtěla prostřednictvím internetu zakoupit roční dálniční známku.
Při vyhledávání však omylem otevřela podvodné internetové stránky edalnise.sbs, které svým vzhledem připomínaly oficiální portál edalnice.cz. Na falešném webu vyplnila údaje o svém vozidle i svou e-mailovou adresu. Následně byla vyzvána k úhradě částky 2.570 korun platební kartou. Po zadání údajů z platební karty však došlo k výpadku internetových stránek. O několik hodin později ženě přišlo upozornění od její banky, že z jejího účtu byla provedena neoprávněná transakce ve výši 1570 eur. Poškozená tak přišla přibližně o 38 tisíc korun, aniž by získala dálniční známku. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
nprap. Věra Mžiková
10. července 2026