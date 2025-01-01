Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pozor na podvodné balíčky na dobírku
BŘECLAVSKO: V poslední době se objevily případy, kdy lidé převzali a zaplatili balíček na dobírku, který si vůbec neobjednali.
V poslední době se na Hustopečsku objevily případy, kdy lidé převzali a zaplatili balíček na dobírku, který si vůbec neobjednali. Po otevření zjistili, že obsahuje bezcenné nebo zcela jiné věci, než očekávali.
Například padesátiletý muž převzal zásilku prostřednictvím přepravní společnosti a zaplatil téměř tři tisíce korun. Po otevření krabice našel levnou kuchyňskou pánev, která byla téměř bez hodnoty. V dalším případě manželé zaplatili přes tisíc korun za balíček údajně určený pro manželku, uvnitř však našli obyčejný holicí strojek, který si neobjednali.
Třicetiletý muž zaplatil zhruba dvanáct set korun za balíček s nekvalitním holicím strojkem a padesátiletá žena uhradila podobnou částku za mikinu, o které nic nevěděla. Policie řeší také případ mladé ženy, která převzala balíček objednaný svým přítelem. Po rozbalení v krabici našli obyčejný hrnec, který nemá téměř žádnou hodnotu.
S blížícími se Vánocemi varujeme, že počet těchto případů může stoupat. Podvodníci často využívají důvěry lidí, spěchu a předvánočního shonu. Chvilka nepozornosti může stát několik tisíc korun.
Jak se nenechat napálit:
- Převezměte si balíček jen tehdy, pokud jste si jej skutečně objednali. Pokud si nejste jisti, raději si ověřte objednávku. Lepší je chvíli počkat, než zaplatit několik tisíc korun za zboží, které nechcete.
- Zkontrolujte si odesílatele a částku na dobírku. Podvodníci často používají známá jména přepravních společností nebo e-shopů, aby balíček působil důvěryhodně. Nesouhlasí-li údaje, zásilku nepřebírejte.
- Ověřte si zásilku i u rodinných příslušníků. Pokud balíček dorazí na adresu, kde bydlí více lidí, vždy se zeptejte, zda někdo opravdu objednávku nezadával. Nepřebírejte balíčky „jen tak“ za jiné členy domácnosti.
- Zachovejte chladnou hlavu a ověřujte. Pokud balíček dorazí nečekaně nebo za částku, která vás překvapí, kontaktujte osobu či obchod, od kterého by zásilka měla pocházet.
- Nepřeceňujte doručovací spěch, pokud kurýr stojí u dveří, neznamená to, že musíte okamžitě platit. Podezřelou zásilku můžete odmítnout a vyhnout se zbytečné ztrátě peněz.
- V případě podvodu bezodkladně kontaktujte policii. Pokud už jste zaplatili a zjistili, že jde o falešnou zásilku, volejte linku 158 nebo navštivte nejbližší policejní oddělení.
- Sdílejte zkušenosti a varujte ostatní. Mluvte s rodinou, přáteli i sousedy, obezřetnost snižuje šanci podvodníků uspět.
mjr. Miroslav Měchura, 12. listopadu 2025