Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pozor na pitný režim!
Při obou nehodách hrál svoji roli alkohol.
Během víkendu pardubičtí dopravní policisté řešili hned dvě dopravní nehody, kde účastníkem byli cyklisté pod vlivem alkoholu. V sobotu po deváté hodině večer se přímo v Pardubicích střetl cyklista na elektrokole s cyklistou na jízdním kole. Oba utrpěli zranění, starší z nich musel být sanitkou převezen do nemocnice. Sedmdesátiletý cyklista nadýchal 2 promile alkoholu, dvacetiletý měl dechovou zkoušku negativní. Co přesně se stalo a za jakých okolností k nehodě došlo, teď šetří policisté.
Cyklista na Holicku v neděli v podveček se pro změnu střetl s osobním autem. Měl štěstí a vyvázl bez zranění. Tolik štěstí už ale pětačtyřicetiletý cyklista neměl při dechové zkoušce. Přístroj ukázal hodnotu 1,26 promile alkoholu v dechu. Řidič vozidla měl dechovou zkoušku negativní.
Pokud v těchto horkých dnech vyrazíte také na kole, nezapomínejte na pitný režim. Ale abyste nedopadli jako tito cyklisté, sáhněte raději po vodě nebo minerálce. Na kole platí stejně jako za volantem – žádný alkohol.
23. června 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje