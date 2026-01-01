Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pozor na nástrahy zimního počasí
Nepodceňujte rozmary zimního počasí. Pouze zimní pneumatiky vás nemusí ochránit.
Aktuální výkyvy teplot a rozmary počasí, častý mrznoucí déšť, mlhy a sněžení, dělají ze silnic nebezpečné místo. Pro řidiče to znamená jediné: zimní pneumatiky jsou naprostý základ, popř. povinnost, ale samy o sobě nestačí. Podceňování přípravy vozidla před jízdou v tomto období může vést nejenom k pokutám, ale třeba i k tragickým nehodám. Kromě povinného přezutí (povinnost platí od 1. listopadu do 31. března, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze takové jevy vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat) je v tomto období klíčová celková kondice vozu a výbava, která může pomoci i když klesnou teploty hluboko pod nulu.
Tipy pro bezpečnou jízdu v zimě:
- Pneumatiky jako základ: Nezapomeňte na zákonný limit 4 mm. U starších pneu guma tvrdne a ztrácí přilnavost, i když je vzorek dostatečný.
- Pravidlo „čistého výhledu“: Před jízdou musíte z auta odstranit veškerý sníh a led. Nezapomeňte na střechu – odlétající kusy ledu mohou ohrozit řidiče za vámi.
- Nepodceňte autobaterii: Mrazy jsou největším nepřítelem autobaterií. Baterii před zimou zkontrolujte. Stejně tak, pokud auto startuje hůře, nechte baterii přeměřit.
- Zimní pomůcky v autě: Kvalitní škrabka a smetáček jsou nutností. Přidejte také nemrznoucí směs do ostřikovačů, ideálně do -25 °C.
- Vidět a být viděn: V zimním šeru a mlze automatická denní světla často nestačí. Nezapomínejte proto na vhodné svícení.
- Pokud se chystáte na hory, podívejte se na aktuální sjízdnost silnic a dopravní omezení. Pro jistotu si s sebou přibalte i sněhové řetezy.
https://www.youtube.com/watch?v=wy9mqfa5DyI
por. Zdeňka Procházková, 16. ledna 2026