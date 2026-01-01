Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pozor na kyberšmejdy
V uplynulých týdnech probíhala intenzivní školení pro zaměstnance Úřadů práce po celém Jihomoravském kraji.
V uplynulých týdnech proběhla série školení zaměřená na kybernetickou kriminalitu. Školením prošli zaměstnanci poboček Úřadů práce napříč celým Jihomoravským krajem. Cílem této preventivní akce bylo zvýšit povědomí o takzvaných "kyberšmejdech", kteří k okrádání občanů používají stále dokonalejší metody. Během přednášek seznámili policisté posluchače s nejčastějšími metodami útočníků, pozornost byla věnována zejména investičním podvodům, phishingovým a vishingovým útokům. Nechyběly ani ukázky podvodných e-mailů, podvodných sms zpráv a podvodných webových stránek. Dětailně policisté přiblížili psychologický nátlak a manipulaci, kterou útočníci na oběti vyvíjejí. Účastníkům byla připomenuta základní pravidla kybernetické bezpečnosti a také preventivní kampaň 3Z, Zastav. Zavěs. Zkontroluj., která v současné době probíhá celorepublikově.
Základní pravidla kyberbezpečnosti:
- důkladné zabezpečení počítače a mobilního telefonu, bezpečná hesla
- ověřujte si původ stahovaných aplikací
- neklikejte na podivné odkazy
- neotevírejte podivné přílohy
- ověřujte všechna telefonní čísla, webové stránky i e-mailové adresy
- nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje k intenetovému bankovnictví, ani k platebním prostředkům
- nakupujte jen u prověřených on-line prodejců
- v případě pochybností kontaktujte svoji banku, popř. policii
Své znalosti k této problematice si můžete ověřit na http://www.kybertest.cz
Pokračování těchto školení bude následovat po letních prázdninách.
por. Zdeňka Procházková, 22.črvna 2026