Pozor na kybernetické podvody
Město Boskovice zorganizovalo setkání s občany, kde policisté vysvětlovali nejčastější triky kyberpodvodníků.
Město Boskovice zorganizovalo v tamním kinosále setkání s místními občany, zejména poté se seniory, kde přizvaní policisté vysvětlovali občanům problematiku kyberpodvodů. Čtvrteční odpoledne zahájila paní starostka společně s ředitelem Územního odboru Blansko, poté policejní preventistka společně s vedoucím skupiny kybernetické kriminality Blansko popsali posluchačům nejčastější triky kyberpodvodníků. Vše demonstrovali i na konkrétních případech. Nechyběly ani praktické rady a doporučení, jak se nestát obětí. Byla zde i popsána myšlenka nové preventivní kampaně 3Z - Zastav. Zavěs. Zkontroluj. Celé setkání končilo závěrečnou diskusí, kdy se posluchači podělili o své zkušenosti s kybernetickými podvody.
por. Zdeňka Procházková, 15. května 2026