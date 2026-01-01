Pozor na kybernetické podvody

Město Boskovice zorganizovalo setkání s občany, kde policisté vysvětlovali nejčastější triky kyberpodvodníků. 

   Město Boskovice zorganizovalo v tamním kinosále setkání s místními občany, zejména poté se seniory, kde přizvaní policisté vysvětlovali občanům problematiku kyberpodvodů. Čtvrteční odpoledne zahájila paní starostka společně s ředitelem Územního odboru Blansko, poté policejní preventistka společně s vedoucím skupiny kybernetické kriminality Blansko popsali posluchačům nejčastější triky kyberpodvodníků. Vše demonstrovali i na konkrétních případech. Nechyběly ani praktické rady a doporučení, jak se nestát obětí. Byla zde i popsána myšlenka nové preventivní kampaně  3Z - Zastav. Zavěs. Zkontroluj. Celé setkání končilo závěrečnou diskusí, kdy se posluchači podělili o své zkušenosti s kybernetickými podvody.

por. Zdeňka Procházková, 15. května 2026

1 Boskovice (1) 

2 Boskovice (2) 

Prokoukl_vizual 

