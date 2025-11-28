Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pozor na kapesní krádeže na Litoměřicku
Na Litoměřicku přibývá kapesních krádeží v nákupních centrech. Předvánoční shon hraje kapsářům do karet.
V posledních týdnech zaznamenala policie na Litoměřicku nárůst kapesních krádeží v nákupních centrech. Podle dostupných informací se jedná především o případy, kdy zloději využívají nepozornosti nakupujících během rušného předvánočního období. Nákupní centra jsou zaplněna lidmi, kteří spěchají za dárky, a právě to vytváří ideální podmínky pro kapsáře.
Typickým scénářem je situace, kdy zákazník odloží kabelku či tašku do nákupního košíku a dále se věnuje výběru zboží. Kapsáři pak během několika vteřin dokážou z kabelky odcizit peněženku, doklady či platební karty, aniž by si toho majitel všiml. Škody způsobené těmito krádežemi se v souhrnu pohybují v desítkách tisíc korun.
Policie upozorňuje, že podobné případy jsou typické právě pro období před Vánocemi, kdy se do obchodů vrací velké množství lidí a během nakupování ztrácí pozornost. Zloději často pracují ve dvojicích nebo skupinách a proto bývá obtížné je na místě přistihnout.
Jak se chránit? Prevence proti kapesním krádežím:
1. Kabelku či batoh mějte vždy pevně u sebe - Nenoste kabelku v košíku ani ji nenechávejte položenou v otevřené přihrádce vozíku.
2. Cennosti ukládejte do zapnutých kapes - Peněženku, telefon nebo doklady dávejte do vnitřních kapes tašky, které lze zapnout.
3. Buďte obezřetní v tlačenicích - Kapsáři často útočí tam, kde se lidé mačkají – výtahy, fronty, úzké uličky.
4. Nenechávejte tašky bez dozoru ani na chvíli - Stačí pár vteřin a zloděj může být pryč.
Jak postupovat, pokud ke krádeži dojde:
1. Okamžitě zablokujte platební karty - Zavolejte na nonstop linku své banky a požádejte o blokaci.
2. Oznamte krádež policii - Uveďte přesný čas, místo a co bylo odcizeno. Každá informace může pomoci.
3. Nahlaste ztrátu dokladů na příslušném úřadu - Občanský průkaz, řidičský průkaz či další dokumenty je nutné nechat zneplatnit a vystavit nové.
4. Změňte přístupová hesla - Pokud byly ukradeny i dokumenty či zařízení obsahující přístupy, co nejrychleji proveďte změny.
5. Sledujte své bankovní účty - Všímejte si podezřelých transakcí a informujte banku o jakékoli neobvyklé aktivitě.
28. 11. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje