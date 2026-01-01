Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pozor na falešné soutěže
Útočníci opět zneužívají ukradené facebookové účty.
Policie České republiky opět řeší začátkem roku 2026 zvýšený počet případů podvodného jednání na sociálních sítích, při kterém neznámí pachatelé zneužívají odcizené facebookové profily k vylákání finančních prostředků.
Pachatel se nejprve zmocní facebookového účtu jiné osoby a následně jejím jménem prostřednictvím aplikace Messenger oslovuje osoby z okruhu jejích přátel. Podvodné zprávy působí důvěryhodně, jelikož jsou zasílány z profilu známé osoby.
Nejprve pachatel žádá o zaslání telefonního čísla. Následně poškozenému přijde SMS zpráva s autorizačním kódem, který je vyzván přeposlat zpět. Podvodná legenda je založena na údajné účasti v soutěži o večeři pro dvě osoby, přičemž přeposláním kódu se má příjemce do soutěže zapojit.
Po přeposlání autorizačního kódu dochází k odečtení finančních prostředků z mobilního paušálu nebo kreditu poškozeného, a to i přesto, že v SMS zprávě bývá výslovně uvedeno upozornění, aby kód nebyl nikomu předáván. Teprve poté si poškození uvědomí, že se stali obětí podvodu a že zprávy nezasílal jejich známý, ale neznámý pachatel, který odcizil jeho profil.
Policie upozorňuje veřejnost, aby byla při komunikaci na sociálních sítích obezřetná. Nikdy neposkytujte autorizační kódy, hesla ani jiné citlivé údaje třetím osobám. V případě pochybností si pravost žádosti vždy ověřte jiným komunikačním kanálem.
Pokud máte podezření, že byl váš účet na sociální síti napaden nebo jste se stali obětí podvodného jednání, neprodleně změňte přístupové údaje a obraťte se na Policii České republiky.
08. 01. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje