Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pozor na falešné půjčky
Před Vánoci přibývá podvodníků lovících zoufalé žadatele o rychlé peníze.
S blížícími se vánočními svátky se každoročně zvyšuje poptávka po rychlých půjčkách. Mnoho lidí hledá způsob, jak doplnit rodinný rozpočet, aby mohli nakoupit dárky či zaplatit zvýšené předvánoční výdaje. Právě tohoto období však stále častěji využívají podvodníci, kteří se vydávají za poskytovatele bankovních i nebankovních úvěrů a lákají zájemce na zdánlivě výhodné podmínky.
Podvod probíhá obvykle velmi podobně. Neznámé osoby inzerují na sociálních sítích či v internetových bazarech „rychlé půjčky bez kontroly registrů“, nebo takzvané „půjčky pro každého“. Nabídka je na první pohled lákavá, protože peníze údajně dorazí téměř okamžitě a bez složitého schvalování. Jakmile však člověk projeví zájem, pachatel požaduje různé poplatky, které jsou prezentovány jako nezbytné pro sjednání smlouvy, expresní převod peněz, pojištění úvěru nebo ověření identity. Tyto částky se často vyšplhají do řádů několika tisíc, mnohdy i přes deset tisíc korun. Podvodníci argumentují tím, že „bez předchozího poplatku, není možné úvěr uvolnit“. V okamžiku, kdy oběť poplatky na uvedený bankovní účet odešle, veškerá komunikace končí. Půjčka samozřejmě nikdy nepřijde a zprostředkovatelé půjček přestávají reagovat na další zprávy či telefonáty.
Policie proto upozorňuje, že jde o jeden z nejrychleji rostoucích typů online podvodů v předvánočním období. Pachatelé útočí především na lidi, kteří se ocitli ve finanční tísni a pod tlakem svátečních výdajů snadněji podlehnou slibům o rychlé pomoci. Oběti bývají přesvědčeny, že několik tisíc korun stojí za to, pokud jim to zajistí peníze na dárky pro rodinu. Ve skutečnosti ale přijdou o vše a navíc často stále potřebují další finanční injekci.
Jak se bránit?
- Nikdy neplaťte žádné poplatky předem. Žádná seriózní finanční instituce poplatek za sjednání úvěru nevyžaduje.
- Prověřujte poskytovatele – skutečné společnosti mají webové stránky, zákaznickou linku a jsou dohledatelné v registrech.
- Nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí. Podvodníci spoléhají na stres a nedostatek času.
- Podezřelé nabídky okamžitě oznamte policii.
Zvýšená obezřetnost je v tomto období zásadní. Pokud si nejste jistí, zda je nabídka pravá, je lepší si vše několikrát ověřit nebo se obrátit na odborníky. Vánoce mají být časem klidu, ne začátkem finančních problémů způsobených bezohlednými podvodníky.
11. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje