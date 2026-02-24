Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozor na falešné policisty
Podvodníci se vydávají za policisty z Jindřichova Hradce
Policie varuje veřejnost před podvodnými telefonáty o napadených bankovních účtech či falešných výzvách k podání vysvětlení. Útočníci kontaktují lidi z různých míst České republiky. Na tyto výzvy nereagujte a neposkytujte žádné osobní údaje.
Od včerejšího dne přijímáme na policejní služebně v Jindřichově Hradci zvýšené množství telefonátů od občanů, které kontaktovaly osoby vydávající se za policisty našeho územního odboru. Volající se snaží vyvolat obavu o bezpečnost bankovních účtů oslovených osob a tvrdí, že jejich účet byl napaden nebo zneužit. V některých případech zasílají také e-maily s falešnou výzvou k podání vysvětlení, případně připojují fotografii údajně hledané osoby s tvrzením, že se tato osoba pokusila sjednat úvěr na jejich jméno. Tyto informace mají působit věrohodně a vzbudit dojem oficiální komunikace ze strany policie. Upozorňujeme veřejnost, že se jedná o podvodné jednání. Policisté takovýmto způsobem občany nekontaktují, neřeší napadení bankovních účtů telefonicky formou nátlaku a nikdy nevyžadují sdělování citlivých osobních či bankovních údajů po telefonu.
V případě, že vás kontaktuje neznámá osoba s podobnou legendou:
- ihned hovor ukončete
- nereagujte na zaslané e-maily a neklikejte na přiložené odkazy
Žádáme občany o maximální obezřetnost. S největší pravděpodobností by po prvotním kontaktu falešného policisty následoval další telefonát od osoby vydávající se za pracovníka banky, která by nabízela záchranu finančních prostředků jejich převedením na údajně zabezpečené účty. Ve skutečnosti by však peníze skončily v rukou podvodníků. Sdílejte toto varování se svými blízkými.
nprap. Věra Mžiková
24. února 2026