Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozor na falešné policisty a bankéře
Podvodníci na Jindřichohradecku připravili včerejšího dne dva lidi o statisíce.
Na Jindřichohradecku došlo během jediného dne ke dvěma závažným případům podvodného jednání, jejichž obětmi se stali obyvatelé menších obcí. V obou případech pachatelé využili podobný scénář – vydávali se za policisty a bankovní pracovníky. Pod záminkou ochrany financí nebo pomoci s vyšetřováním připravili poškozené o vysoké částky.
V prvním případě kontaktoval muže telefonicky údajný policista, který jej varoval, že jeho účet byl napaden. Krátce poté se ozval falešný bankéř, který muži tvrdil, že jediným způsobem, jak zachránit jeho úspory, je jejich okamžité převedení na tzv. záchranné účty. Muž v obavách o své finance pokyny splnil a podvodníkům tak poslal bezmála půl milionu korun.
Druhý podvod se odehrál rovněž včera a měl podobný průběh. Ženu nejprve kontaktoval falešný policista s informací, že se neznámý muž pokusil sjednat úvěr na její jméno. Následně se do hovoru zapojil i údajný bankéř, který ženě tvrdil, že se jedná o rozsáhlou trestnou činnost a že může pomoci s jejím odhalením. Pod záminkou spolupráce s policií byla žena přesvědčena, aby si ve svém bankovnictví sama sjednala úvěr. Podvodníci ji poté navedli, aby odjela ze svého bydliště až do Jihlavy, kde měla hotovost vybrat a na parkovišti ji předat údajnému bezpečnostnímu pracovníkovi. Žena tak přišla o 400 tisíc korun, které nyní bude muset splácet.
Jak se bránit? Policie opakovaně upozorňuje, že skuteční policisté ani bankovní zaměstnanci nikdy nepožadují převody peněz, sjednání úvěrů ani předávání hotovosti. Pokud vás někdo kontaktuje s podobnými požadavky, jde téměř jistě o podvod.
V případě podezřelého hovoru:
- Hovor okamžitě ukončete
- Nesdělujete žádné osobní údaje ani bankovní údaje
- Kontaktujte svoji banku
- Nebo se obraťte na Policii ČR
Buďte obezřetní a varujte své blízké, zejména seniory. Podvodníci využívají strachu, nátlaku a důvěry.
nprap. Věra Mžiková
14. ledna 2026