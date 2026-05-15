Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pozor na falešné pokuty
Policie nikdy nezasílá výzvu prostřednictvím sms zprávy.
Policie České republiky varuje před vlnou podvodných textových zpráv. Útočníci se v těchto zprávách vydávají za policejní orgány a adresáty naléhavě informují o údajném neuhrazeném přestupku, nejčastěji za porušení rychlosti, který je potřeba uhradit do tří dnů. Součástí zprávy je vždy přímý odkaz na webové stránky, které věrně napodobují oficiální vládní portály.
Policie tímto způsobem nikdy nekomunikuje. Standardní postup při řešení dopravních přestupků probíhá buď přímo na místě, nebo prostřednictvím datové schránky, případně zasláním oficiálního dopisu do vlastních rukou. Policisté nikdy nezasílají v SMS zprávách aktivní odkazy na platební brány ani nevyžadují okamžité zadávání citlivých bankovních údajů pod časovým tlakem.
Princip tohoto podvodu spočívá v rafinovaném psychologickém nátlaku. Pokud osoba na přiložený odkaz klikne, je přesměrována na podvodný web, kde je nejprve vyzvána k vyplnění svých citlivých osobních údajů. Následně se otevře podvržená platební brána, která vyžaduje zadání kompletních údajů z platební karty, včetně kontrolního kódu. Ve chvíli, kdy uživatel tyto údaje odešle, neplatí pokutu státu, ale dává podvodníkům k dispozici své finanční prostředky, které jsou okamžitě odčerpány z jeho účtu.
Vyzýváme proto všechny občany k maximální obezřetnosti. Pokud obdržíte zprávu s informací o pokutě a požadavkem na online platbu přes odkaz, zprávu ignorujte. Své případné závazky vůči státu si můžete bezpečně ověřit pouze prostřednictvím oficiálního Portálu dopravy nebo na příslušném oddělení Policie České republiky. V případě, že jste již své údaje na podvodném webu vyplnili a odeslali platbu, neprodleně kontaktujte svou banku pro blokaci karty a celou záležitost nahlaste na nejbližším policejním oddělení.
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
15. května 2026