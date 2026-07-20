Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pozor na falešné články a investiční podvody na sociálních sítích!
Policie České republiky opakovaně varuje před propracovanými podvody, které se šíří především na sociálních sítích (např. na Facebooku). Útočníci využívají nepozornosti uživatelů a pod záminkou snadného a rychlého zisku z vás mohou vylákat obrovské finanční částky.
Jak podvod funguje? Na sociálních sítích narazíte na sponzorovaný příspěvek nebo reklamu, která se tváří jako senzační zpráva. Často využívá jména a tváře celostátně známých osobností – politiků, vědců, sportovců či herců. Příběh bývá postaven na tom, že daná osobnost v „rozhovoru“ či v „přímém přenosu“ nechtěně prozradí tajemství svého pohádkového bohatství a tvrdí, že zhodnocuje peníze prostřednictvím výhodných investic. Po kliknutí na odkaz jste přesměrováni na stránku, která vzhledem, logem i grafickým rozvržením věrně napodobuje známé české zpravodajské portály. Velmi často se jedná o napodobeninu portálu Seznam Zprávy. Ačkoliv vizuálně stránka vypadá jako běžný zpravodajský web, adresa v řádku prohlížeče nesouhlasí. Oficiální portál Seznam Zpráv používá výhradně adresu www.seznamzpravy.cz. Podvodné stránky však mají v adresním řádku úplně jiné, cizí a nesmyslné domény. Uvnitř podvrženého článku se nachází instrukce a odkaz na investiční portál. Aby ve vás podvodníci vyvolali pocit časové tísně a strach, že promeškáte jedinečnou příležitost, používají velmi častou trikovou metodu: na stránce je umístěno živé počítadlo, které ukazuje pouze několik zbývajících volných míst pro registrované uživatele. A věřte, tato „volná místa“ na obrazovce mizí doslova před očima! Jde však pouze o naprogramovanou manipulaci s cílem donutit vás jednat zbrkle a bez přemýšlení. Na daném portálu je prostor pro vyplnění kontaktních údajů – jména, e-mailu a především telefonního čísla. Krátce po odeslání údajů vás telefonicky kontaktuje tzv. „investiční specialista“ nebo „osobní makléř“.
Jak podvod odhalit?
- Čtěte adresní řádek (URL): Vždy si kontrolujte webovou adresu stránky, na které se nacházíte. Pokud článek vypadá jako Seznam Zprávy, ale adresa v prohlížeči neodpovídá www.seznamzpravy.cz, okamžitě stránku opusťte.
- Nenechte se vmanipulovat do časového tlaku: Odpočty zbývajících míst či časomíry na webech jsou podvodným trikem. Nenechte se donutit k unáhleným krokům.
- Nenechte se zlákat známými tvářemi: Slavné osobnosti ani politici propagovaní v neoficiálních reklamách vám žádné zázračné investice nedoporučují. Jejich fotografie jsou zneužívány bez jejich vědomí.
- Nevěřte garantovanému pohádkovému zisku: Žádná legální investice nezaručuje obrovské zhodnocení bez rizika.
- Vyplňování kontaktů: Nikdy nezadávejte své osobní a kontaktní údaje na neznámých či podezřelých webech.
- Neinstalujte neznámé programy: Nikomu neposkytujte vzdálený přístup k Vašemu počítači ani telefonu (programy typu AnyDesk, TeamViewer apod.).
Obezřetnost na internetu vás nic nestojí, nepozornost vás však může připravit o celoživotní úspory.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
20. července 2026