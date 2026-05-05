Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozor na experimentování s návykovými látkami
Video: Hlídkaři asistovali při záchraně silně intoxikovaných mladíků.
Dramatické chvíle zažili záchranáři a policisté, kteří ve čtvrtek 30. dubna krátce před 21:30 hodinou přijali oznámení o tom, že se v jedné obci na Českobudějovicku nachází intoxikované osoby. Součinnost policistů si vyžádali přímo záchranáři, když po příjezdu na místo našli pouze jednu osobu. Policisté z oddělení hlídkové služby proto okamžitě vyrazili, aby záchranářům pomohli. Po příjezdu na místo zjistili, že záchranáři mají v péči jednu mladistvou osobu. Jednalo se o mladého muže, který byl nalezen uprostřed pole a vůbec nereagoval. Druhého mladíka nalezli nedaleko, stálo u něj několik dalších osob. I v tomto případě se jednalo o mladistvého muže, který rovněž v důsledku silné intoxikace pouze bezvládně ležel a nereagoval na žádné podněty. Ani jeden z nich nebyl schopen mluvit. Policisté ve spolupráci se záchranáři tohoto mladíka ošetřili, zajistili mu tepelný komfort a pak jej transportovali do sanitního vozu. Policisté zjistili, že oba mladíci měli být pod vlivem alkoholu. Kvůli silné opilosti nebyl ani jeden schopen dechové zkoušky. Oba byli převezeni do českobudějovické nemocnice k dalšímu ošetření.
Policisté upozorňují na to, že prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým nebo dětem zprostředkují, se dopouštějí protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupkového jednání, nebo trestného činu. Konkrétně tímto případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Boršov nad Vltavou, kteří budou zjišťovat veškeré okolnosti včetně toho, kde se mladíci k alkoholu dostali.
Policisté by chtěli i v souvislosti s tímto případem a nadcházejícími prázdninami opět upozornit na aktivity mládeže právě v oblasti užívání návykových látek. Rodiče by měli mít přehled o tom, jak jejich děti tráví volný čas a s kým se stýkají. Mladí mají často tendenci zkoušet nové věci, ale právě toto chování sebou nese riziko. Alkohol i jiné návykové látky mají často nepředvídatelné účinky. Experimentování tak může vést k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo jinému ohrožení zdraví i života dítěte. Hrozí také riziko, že při případných zdravotních komplikacích jednotlivce ostatní vrstevníci na vzniklou situaci nezareagují adekvátně, ať už z důvodu neznalosti nebo strachu z odhalení, a dítěti ohroženému na zdraví se tak nemusí dostat včasné lékařské péče. V tomto případě se to naštěstí nestalo a díky pohotové reakci oznamovatele, který nebyl lhostejný a nebál se zavolat, se oběma opilým mladíkům dostalo včas lékařské pomoci. Během poslední dubnové noci totiž byla velká zima a pokud by mladíci zůstali bezvládně ležet venku celou noc, tak jejich experimentování mohlo skončit tragicky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. května 2026