Pozor na dočasně zrušený přechod pro chodce v Jablonci nad Nisou

Řidiči a chodci, dbejte všichni zvýšené opatrnosti u dočasně zrušeného přechodu pro chodce na Horním náměstí u Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie. 

V současné době je v Jablonci nad Nisou dočasně zrušen velmi frekventovaný přechod pro chodce na Horním náměstí u Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie. Jedná se o dočasné opatření v souvislosti se stavebními pracemi probíhajícími v jeho bezprostřední blízkosti, s nimiž je spojen i výjezd nákladních vozidel a další techniky do prostoru předmětného přechodu pro chodce. Z těchto důvodů a s ohledem na bezpečnost všech účastníků silničního provozu byl tento přechod dočasně zrušen. Řádné označení o zrušení přechodu ovšem chodci i řidiči často nerespektují.

Vzhledem k této dočasně vzniklé mimořádně vzniklé situaci v místě, kde je nejen velký provoz motorových vozidel, ale také značný pohyb chodců, upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali dopravní značení a v daném místě zvýšili svoji pozornost i obezřetnost.


19. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

