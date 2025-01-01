Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pozor na denní svícení
Automatická světla nejsou všemocná, v mlze na ně raději nespoléhejte. [VIDEO]
S příchodem chladnějšího období se na silnicích častěji setkáváme s mlhou, která dokáže výrazně omezit viditelnost. V posledních dnech mohou motoristé opakovaně narážet i na řidiče, kteří v mlze jedou pouze s denním svícením. Zadní světla však při tomto režimu zůstávají zhasnutá, takže je takové vozidlo pro ostatní šoféry hůře viditelné. Ve většině případů nejde o úmyslné riskování, ale o přehnanou důvěru v automatické systémy vozidla.
Automatická světla reagují na pokles intenzity světla, tedy po setmění, při vjezdu do tunelu nebo v dešti. To ale neplatí pro jízdu v mlze, kterou tento asistent nedokáže rozpoznat a nepřepne tak denní svícení na potkávací světla.
V mlze je proto nutné vždy zkontrolovat, zda máte skutečně rozsvícená potkávací světla, při nichž se zároveň rozsvítí i světla obrysová. Ověřit si to můžete snadno, u některých typů vozidel například pohledem na palubní desku či na ovladač světel, kde musí svítit kontrolka potkávacích světel. Spolehlivějším řešením je v tomto období trvale přepnout automatický režim světel do polohy zapnutých potkávacích světel. Pouze v tomto režimu lze také rozsvítit přední či zadní mlhová světla. Ta však používejte jen tehdy, kdy to odpovídá snížené viditelnosti, aby naopak neoslňovala ostatní řidiče.
Zákon stanoví, že přední světla do mlhy smí řidič použít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště použít vždy. Předpis dále uvádí, že vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla. Snížená viditelnost je stav, kdy účastníci silničního provozu nedokážou dostatečně zřetelně rozeznat jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.
Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby slepě nespoléhali pouze na techniku. Za porušení pravidel o užívání světel hrozí řidičům pokuta na místě až do výše 1 500 Kč, ve správním řízení pak sankce od 2 000 do 5 000 Kč. V horším případě však nesprávné osvětlení vozidla může vést až k dopravní nehodě.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 9. prosince 2025