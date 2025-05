Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pozor na další způsob podvodů přes WhatsApp!

JABLONEC NAD NISOU – Ověřujte si důsledně žádosti o zaslání peněz i od svých příbuzných a známých! Podvodníci se mohou dostat do vaší běžné konverzace právě s nimi například v aplikaci WhatsApp.

Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou přijali oznámení ženy, která se domnívala, že prostřednictvím aplikace WhatsApp komunikuje se svou nadřízenou. Ovšem místo ní o půjčení 28.000,- Kč v jejich běžné konverzaci už žádal dosud neznámý pachatel. Ten po ženě v sobotu večer krátce před devatenáctou hodinou požadoval uvedenou půjčku s tím, že peníze jí vrátí následující den. Ženě zaslal účet, na který má peníze poslat, a to jako rychlý převod. Požadoval také zaslat potvrzení o převodu z banky. Vzhledem k tomu, že uvedená konverzace s údajnou nadřízenou shodou okolností proběhla v době, kdy poškozená žena byla časové tísni, nic si neověřila a v domnění, že komunikuje se svojí nadřízenou, celou požadovanou částku 28.000,- Kč obratem poslala. Ovšem včera po příchodu do práce velice rychle zjistila, že byla podvedena, jelikož její nadřízená ji o žádnou půjčku nežádala a jak zjistila, dosud neznámý pachatel se nezjištěným způsobem dostal do její aplikace WhatsApp, prostřednictvím které s poškozenou jejím jménem komunikoval.



Jablonečtí policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme na tento možný způsob podvodného jednání, kdy se cizí osoba může dostat do vaší běžné komunikace právě třeba například v aplikaci WhatsApp a plynule navázat na konverzaci s člověkem, kterého velice dobře znáte a lehce tak můžete ztratit i obezřetnost při jeho žádosti o zaslání finančních prostředků. Z tohoto důvodu vám připomínáme to, abyste si obdobné žádosti o půjčky řádně prověřili i u svých dobrých známých, kamarádů, spolupracovníků i rodinných příslušníků. Buďte vždy velice obezřetní, s žadateli o půjčení peněz jednejte osobně a nenechte se ovlivnit ani nedostatkem času!!!





27. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

