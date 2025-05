Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pozor: Hlasování – žádost o půjčku - podvedení

Ms kraj: Kontaktujte toho, kdo vás žádá o půjčku, osobně či telefonicky. Vše si ověřte...

Také moravskoslezští policisté řeší aktuálně případy podvodného jednání s novým trikem – začíná to hlasováním v taneční soutěži a končí účty „lehčími“ o desetitisíce korun. Od konce minulého týdne se jedná o 14 případů s celkovou škodou přesahující 400 000 korun.

Princip je totožný, o jakém informovali kolegové z jiných krajů republiky. Na komunikační platformu v mobilu přijde od neznámé osoby takový běžný odkaz na hlasování. Zpravidla jde o taneční soutěž, ale varianty účelu hlasování mohou být postupem času i jiné. Jakmile kliknete na hlasování, získá útočník přistup k vašemu účtu a pod vaší identitou se začnou odesílat zprávy vašim kontaktům v mobilu. Jedná se o žádosti o půjčku, zpravidla s příslibem brzkého vrácení peněz a uvedením čísla účtu. Nic netušící lidé v domnění, že jsou osloveni jejich známým, posílají na účet peníze.

Mezi čtrnácti podvedenými za posledních pár dnů, o kterých policisté ví, je například 47letý muž z Rýmařovska na Bruntálsku. Do aplikace v mobilu mu přišla zpráva od kamaráda se žádostí o půjčku více než 30 000 korun. Jelikož je poškozený se známým v pravidelném kontaktu, bez okolků peníze zaslal na ve zprávě uvedený účet. Za nějakou dobu ho kontaktoval známý s tím, že je obětí podvodu, nepomohl ani telefonát do banky se žádostí o zablokování platby, která byla již bohužel z účtu odeslána. Policisty kontaktoval také 68letý muž z Třinecka. Scénář podvedení je naprosto shodný. Také on v domnění, že o půjčku přes mobilní aplikaci žádá jeho známý, z jehož mobilu prosba přišla, bez váhání zaslal neznámému pachateli cca 30 000 korun.

Od konce minulého týdne se moravskoslezští policisté zabývají 14 případy s celkovou škodou přesahující 410 000 korun, prověřují je pro podezření z trestného činu podvodu. Vytěžují poškozené a jsou v kontaktu s bankami a dalšími subjekty.

Co poradit? Pamatujte, že virtuální prostředí, včetně mobilních aplikací, je naprosto anonymní. Výše uvedené případy dokládají, že nemáte záruku, že odesílatelem je opravdu osoba, z jehož mobilního telefonu jsou zprávy apod. zasílány. V případě požadavku na půjčku si ověřte, zda ten, kdo žádá, je vskutku váš známý – kontaktujte ho telefonicky či osobně.

Apelujeme obecně na obezřetné chování na sociálních sítích, v internetu či v mobilních aplikacích v souvislosti s investováním či nakládáním s vašimi financemi. Vše si bezpečně ověřte a nenechte se obalamutit různými virtuálními sliby a nabídkami – nikdy nevíte, s kým na dálku hovoříte nebo písemně komunikujete.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 13. května 2025

