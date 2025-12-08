Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pozor!!! Další útoky falešných policistů
Dvě ženy z Královéhradecka přišly o více než 1,5 milionu korun - předaly je kurýrům.
Královéhradečtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality minulý pátek přijali hned dvě oznámení o podvodných jednáních, které se odehrály podle stejného scénáře. Pachatelé se vydávali za policisty a podvedli dvě ženy z Královéhradecka ve věku 44 a 43 let. Každá z nich přišla o statisícové částky – 780 000 Kč a 800 000 Kč. Obě poškozené byly telefonicky kontaktovány osobami, které se představily jako policistky z oddělení hospodářské kriminality. Ty jim tvrdily, že se na jejich jména někdo pokouší sjednat úvěry. Obě ženy falešným kriminalistkám uvěřily.
V prvním případě 44letá poškozená byla „kriminalistkou“ odkázána na jejího údajného kolegu, vyšetřovatele, se kterým poškozená komunikovala výhradně přes aplikaci Whatsapp. Ten ji přesvědčil, že si musí sama sjednat úvěr v co nejvyšší výši, aby zabránila a překazila podvodníkovi neoprávněné sjednání úvěru. Žena si tak prostřednictvím své banky sjednala úvěr ve výši 780.000 korun. Podle pokynů pak finanční prostředky vybrala nadvakrát na bankovních pobočkách v Hradci Králové a v Pardubicích a předala je kurýrovi.
Druhou, o rok mladší poškozenou, údajná kriminalistka tentokrát odkázala na údajného pracovníka ČNB, se kterým opět komunikovala pouze přes Whatsapp. Na jeho pokyn si u své banky rovněž sjednala maximální výši úvěru, a to 800.000 korun. Peníze rovněž v hotovosti vybrala a předala je kurýrovi.
Kriminalisté oba případy důsledně prověřují, avšak objasňování této trestné činnosti je mimořádně složité. Podvodníci často využívají sofistikované metody, anonymní komunikační kanály, využívají moderní technologie k zakrytí své stopy a falešné identity. Velkou komplikací bývá i skutečnost, že finanční prostředky jsou po předání okamžitě převáděny na zahraniční účty nebo směrovány přes kryptoměnové platformy, což výrazně ztěžuje jejich dohledání.
Královéhradečtí kriminalisté tak v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což neznámému pachateli či pachatelům v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.
Policisté opět varují veřejnost před nárůstem podvodných jednání pod různými legendami!!!
- Pokud vás někdo kontaktuje s podobným příběhem, okamžitě ukončete komunikaci a ověřte si veškeré informace na oficiálních webových stránkách Policie ČR nebo prostřednictvím linky 158.
- Nikdy neposílejte peníze ani nesjednávejte úvěry na pokyn neznámých osob!!!
- Písemná komunikace výhradně přes Whatsapp je podezřelá – zbystřete!
- Nikdy nepředávejte peníze kurýrům – skuteční policisté ani pracovníci bank hotovost nevybírají a nezasílají kurýry pro její převzetí.
- Policisté nikdy nefotí své služební průkazy a neposílají je lidem elektronicky. Pokud vám někdo takový snímek zasílá, jde o podvodníka!!!
8. prosince 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová