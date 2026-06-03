Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poznáváte ženu na fotografii?
Policisté žádají o pomoc veřejnost.
Roudničtí policisté žádají veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti ženy zachycené na fotografii. Ta by mohla svým svědectvím přispět k objasnění důležitých skutečností souvisejících s majetkovou trestnou činností.
Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům na bezplatnou linku 158.
Děkujeme za spolupráci a pomoc.
3. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje