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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Poznáváte ženu na fotografii?

Policisté žádají o pomoc veřejnost. 

Roudničtí policisté žádají veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti ženy zachycené na fotografii. Ta by mohla svým svědectvím přispět k objasnění důležitých skutečností souvisejících s majetkovou trestnou činností.

Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům na bezplatnou linku 158. 
Děkujeme za spolupráci a pomoc.

3. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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