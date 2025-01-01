Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Poznáváte tohoto muže?
Volejte 725 798 141.
Policisté z Luhačovic pátrají po muži na videozáznamu v souvislosti s krádeží a porušováním domovní svobody v hotelu v Luhačovicích.
Ke krádeži šperku došlo 10. listopadu 2025 odpoledne. Dosud neznámý pachatel našel ztracenou kartu, která slouží ke vstupu do pokoje v hotelu. Využil toho, za pomoci nalezené karty se dostal do pokoje a odcizil z šuplíku nočního stolku prsten ze zlata. Poté z hotelu odešel.
Obyvatelky pokoje zjistily, že prsten chybí, kolem devatenácté hodiny. Odcizení nahlásily na recepci hotelu a případem se začali zabývat policisté. Za krádež a porušování domovní svobody hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.
Pokud muže poznáváte, volejte, prosím, na telefonní číslo 725 798 141, případně na linku tísňového volání policie – 158.
Děkujeme.
4. prosince 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková