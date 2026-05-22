Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poznáváte podezřelého, kterému žena předala stovky tisíc korun?
Kriminalisté sestavili identikit kurýra. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality intenzivně pracují na řadě případů týkající se internetové trestné činnosti. V rámci prověřování trestného činu podvodu, kterého se dopustil neznámý pachatel počátkem května, se jim podařilo spolu s poškozenou osobou sestavit identikit muže, který v tomto případu hraje důležitou roli.
Poškozenou osobu nejprve kontaktoval počátkem května neznámý muž vydávající se za policistu s tradiční smyšlenou legendou týkající se sjednání úvěru. Následně poškozené zavolal údajný pracovník banky, který ji přiměl provést několik platebních transakcí, aby své peníze zachránila. Vyústěním celého procesu "záchrany peněz" pak bylo jejich předání domluvenému kurýrovi. Poškozená této legendě bohužel uvěřila a peníze skutečně dotyčnému muži v Českých Budějovicích předala. Přišla o více než 660 000 korun. Poté jí došlo, že se stala terčem podvodníků a případ oznámila.
Kriminalisté se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění muže ze zveřejněného identikitu, kterému poškozená předala své peníze. Je ve věku cca 25 let, 175 cm vysoký, hubený a má krátké vousy - strniště. V době předání peněz byl oblečený do kostkované košile, pod kterou měl mikinu černé barvy s kapucí. Pravděpodobně se jedná o cizince.
Pokud muže poznáváte nebo o něm máte jakékoliv informace, volejte, prosím, na linku 158. Za spolupráci děkujeme.
Identikit NP.png
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. května 2026