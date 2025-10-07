Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Poznáváte pána prstenu?
Poškozený muž přišel o platební kartu a vzápětí i o tisíce.
Pardubičtí policisté se od druhé poloviny května letošního roku zabývají případem, který je kvalifikovaný jako krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dosud neznámý pachatel se nezjištěným způsobem zmocnil platební karty poškozeného, ze které byl jen o několik hodin později z bankomatu v Pardubicích učiněn výběr finanční hotovosti v řádech tisíců korun.
Během výběru peněz kamera zaznamenala neznámého muže. Ten měl sice částečně zakrytý obličej, avšak markantem by mohl být výrazný prsten na jeho ruce. Policisté v tuto chvíli již vyčerpali veškeré možné prostředky k jeho vypátrání, proto se nyní obracíme na veřejnost. Jestliže muže na fotografii poznáváte, ozvěte se na linku 158, nebo přímo na telefonní číslo 974 566 721.
7. října 2025
por. Mgr. Iveta Kopecká