Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poznáváte muže zachyceného u bankomatu?
Kriminalisté s ním potřebují hovořit v souvislosti s prověřovaným případem.
V souvislosti s prověřováním případu podvodu potřebují českobudějovičtí kriminalisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality hovořit s mužem, který by jim mohl poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění tohoto případu. Muž, po jehož totožnosti kriminalisté pátrají, provedl dne 8. prosince 2025 celkem čtyři výběry z bankomatu v Českém Vrbném v Českých Budějovicích. Během několika málo minut vybral částku ve výši 300 000 korun. V ten samý den, o tři hodiny později, se pak pokusil vybrat v Praze z bankomatu na adrese Vyskočilova částku 20 000 korun, ovšem bezúspěšně.
Kriminalisté žádají nejen obyvatele Českých Budějovic a Prahy, ale širokou veřejnost o pomoc při ztotožnění tohoto důležitého svědka. Dle získaných záběrů se jedná o muže ve věku 50 až 60 let, zanedbaného vzhledu s rozcuchanými částečně prošedivělými vlasy. Pokud ho poznáváte nebo o něm máte jakékoliv informace, kontakujte, prosím kriminalisty na telefonním čísle 974 226 514, 725 046 915 nebo přímo na lince 158. Přihlásit se může sám dotyčný muž, po jehož totožnosti kriminalisté pátrají.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. ledna 2026