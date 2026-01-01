Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Poznáváte muže na snímku?
Informace přijmeme na lince 158.
Policisté z Obvodního oddělení Uherské Hradiště žádají veřejnost o spolupráci a pomoc při ztotožnění dosud neznámého muže, jehož výpověď by mohla přispět k objasnění prověřované majetkové trestné činnosti. Pokud tohoto muže poznáváte nebo máte k jeho osobě jakékoliv poznatky, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 678 651, případně na lince 158.
Děkujeme.
29. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.