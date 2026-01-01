Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Poznáváte muže na snímku?
Informace přijmeme na lince 158.
V souvislosti s prověřováním majetkové trestné činnosti žádají kroměřížští policisté veřejnost o pomoc při ztotožnění muže na snímku, jehož výpověď by mohla přispět k objasnění případu. Tímto se obracíme i na dotyčného muže, který nás může kontaktovat na kterémkoliv policejním oddělení.
Informace k této osobě přijmeme na tel. 974 675 651, případně na bezplatné lince 158, ale i osobně na nejbližší služebně.
Děkujeme.
15. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.