Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poznáváte muže na fotografii?
Kriminalisté v souvislosti s internetovým podvodem pátrají po neznámém muži.
Českobudějovičtí kriminalisté, specialisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality, žádají v souvislosti s prověřovaným případem podvodu o spolupráci sdělovací prostředky a širokou veřejnost.
Poškozenou v této věci je žena, která se nechala přesvědčit neznámým pachatelem k tomu, aby mu umožnila vzdálený přístup do svého internetového bankovnictví. Pachatel poté provedl několik transakcí a ženu tak připravil o více než 165 000 korun.
Kriminalistům se podařilo zajistit fotografie neznámého muže, který by jim mohl sdělit zásadní informace k tomuto případu. Fotografie byly pořízeny v jedné provozovně v Praze - Čakovicích. Muž má na hlavě kšiltovku, není mu tak příliš dobře vidět do obličeje. Je vysoký cca 180 cm, ve věku 25 - 45 let. Má krátké vlasy světlé barvy. Pokud muže na fotografii poznáváte, kontaktujte, prosím, policii na lince 158. Přihlásit se může samozřejmě i sám vyfotografovaný muž. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. března 2026