Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poznáváte muže na fotografii?

Kriminalisté v souvislosti s internetovým podvodem pátrají po neznámém muži. 

Českobudějovičtí kriminalisté, specialisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality, žádají v souvislosti s prověřovaným případem podvodu o spolupráci sdělovací prostředky a širokou veřejnost.

Poškozenou v této věci je žena, která se nechala přesvědčit neznámým pachatelem k tomu, aby mu umožnila vzdálený přístup do svého internetového bankovnictví. Pachatel poté provedl několik transakcí a ženu tak připravil o více než 165 000 korun. 

Kriminalistům se podařilo zajistit fotografie neznámého muže, který by jim mohl sdělit zásadní informace k tomuto případu. Fotografie byly pořízeny v jedné provozovně v Praze - Čakovicích. Muž má na hlavě kšiltovku, není mu tak příliš dobře vidět do obličeje. Je vysoký cca 180 cm, ve věku 25 - 45 let. Má krátké vlasy světlé barvy. Pokud muže na fotografii poznáváte, kontaktujte, prosím, policii na lince 158. Přihlásit se může samozřejmě i sám vyfotografovaný muž. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. března 2026

Odkazy do noveho okna

1 Foto muž detail

1 Foto muž detail 

Detailní náhled

2 Foto muž postava

2 Foto muž postava 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 