Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poznáváte muže na fotografii?
Policistům může svým svědectvím pomoci objasnit důležité skutečnosti.
Roudničtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámém muži, který by mohl přispět k objasnění důležitých skutečností souvisejících s majetkovou trestnou činností.
Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům na lince 158, nebo mohou volat přímo na roudnické obvodní oddělení na tel. č. 974 444 700.
Děkujeme za spolupráci a pomoc.
21. července 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje