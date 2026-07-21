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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Poznáváte muže na fotografii?

Policistům může svým svědectvím pomoci objasnit důležité skutečnosti. 

Roudničtí policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámém muži, který by mohl přispět k objasnění důležitých skutečností souvisejících s majetkovou trestnou činností.

Svědci a případně i osoba z fotografie, nechť se ozvou policistům na lince 158, nebo mohou volat přímo na roudnické obvodní oddělení na tel. č. 974 444 700. 
Děkujeme za spolupráci a pomoc.

21. července 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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