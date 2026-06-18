Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poznáváte muže na fotografii?
Pokud víte o koho se jedná, ozvěte se nám.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice vyšetřují případ zatajení věci, nálezu pánské tašky na notebook s obsahem, ke kterému došlo dne 6. května 2026 v době od 15:28 hod. do 15:45 hod., v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží u domu č. 3, na prvém břehu řeky Malše, mezi Zlatým a Železným mostem. Zde majitel zapomněl tašku na lavičce.
Policisté provedli šetření, získali záznam z kamerového systému, kde je v uvedenou dobu zjištěn pohyb muže středního věku, který následně s taškou odjíždí na jízdním kole.
Jedná se o muže ve věku kolem 30 – 40 let, střední postavy, delší vlasy, středně dlouhé vousy, tetování na levé paži. Oblečen v zeleném triku s logem na hrudi, světlé krátké kalhoty, světlé boty, ve vlasech zasunuté sluneční brýle.
Žádáme uvedeného muže či osoby, kterého poznávají, aby nás kontaktoval/y na obvodním oddělení České Budějovice – město, ulice 28. října 1, České Budějovice, telefon 974 226 700 nebo na linku tísňového volání 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
18. června 2026