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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poznáváte muže na fotografii?

Pokud víte o koho se jedná, ozvěte se nám. 

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice vyšetřují případ zatajení věci, nálezu pánské tašky na notebook s obsahem, ke kterému došlo dne 6. května 2026 v době od 15:28 hod. do 15:45 hod., v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží u domu č. 3, na prvém břehu řeky Malše, mezi Zlatým a Železným mostem. Zde majitel zapomněl tašku na lavičce.

Policisté provedli šetření, získali záznam z kamerového systému, kde je v uvedenou dobu zjištěn pohyb muže středního věku, který následně s taškou odjíždí na jízdním kole.

Jedná se o muže ve věku kolem 30 – 40 let, střední postavy, delší vlasy, středně dlouhé vousy, tetování na levé paži. Oblečen v zeleném triku s logem na hrudi, světlé krátké kalhoty, světlé boty, ve vlasech zasunuté sluneční brýle.

Žádáme uvedeného muže či osoby, kterého poznávají, aby nás kontaktoval/y na obvodním oddělení České Budějovice – město, ulice 28. října 1, České Budějovice, telefon 974 226 700 nebo na linku tísňového volání 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

18. června 2026

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Muž na JK s taškou 1

Muž na JK s taškou 1 

Detailní náhled

Muž na JK s taškou 2

Muž na JK s taškou 2 

Detailní náhled

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