Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáváte mladíka na fotografii?

Je to důležitý svědek, potřebujeme s ním mluvit. 

Policisté obvodního oddělení v Mimoni potřebují vyslechnout jako svědka mladíka zatím neznámé totožnosti k události, kterou prověřují. Žádají proto touto cestou veřejnost o pomoc a současně se i obracejí na něj osobně, aby se s nimi spojil. Pokud mladého muže z fotografie pod článkem znáte, ozvěte se nám prosím na naší bezplatné lince 158. O telefonát nebo osobní návštěvu žádáme i mladého muže.

12. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

Odkazy do noveho okna

Foto svědka

Foto svědka 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 