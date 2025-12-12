Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Poznáváte mladíka na fotografii?
Je to důležitý svědek, potřebujeme s ním mluvit.
Policisté obvodního oddělení v Mimoni potřebují vyslechnout jako svědka mladíka zatím neznámé totožnosti k události, kterou prověřují. Žádají proto touto cestou veřejnost o pomoc a současně se i obracejí na něj osobně, aby se s nimi spojil. Pokud mladého muže z fotografie pod článkem znáte, ozvěte se nám prosím na naší bezplatné lince 158. O telefonát nebo osobní návštěvu žádáme i mladého muže.
12. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková