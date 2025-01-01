Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Poznáváte jízdní kolo či klobouk?
Policie žádá veřejnost o pomoc
Ve čtvrtek 4. září 2025 v době mezi 13:00 až 13:10 hodin byl na místní komunikaci v obci Tvrdonice, v lokalitě Boří les mezi kompresní stanicí plynu a areálem firmy Frujo, nalezen muž s jízdním kolem značky Lovelec Norma.
Policie se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při zjišťování totožnosti tohoto muže a okolností, za kterých se v uvedeném místě a čase pohyboval. Muž zřejmě kolo vedl, protože nemělo fuknční žádnou brzdu.
Popis muže: věk přibližně 60 let, střední postavy, šedivé krátké, mírně vlnité vlasy, modré oči. Oblečen do maskáčových kalhot, černých botasek značky Nike, hnědé mikiny na zip s nápisem Philip Morris ČR
Pokud jste muže v daném čase, místě a s kolem viděli, poznáváte jej podle popisu, nebo máte jakékoli informace, které by mohly pomoci s objasněním situace, kontaktujte prosím nejbližší oddělení Policie ČR nebo volejte na linku 158.
nprap. Petra Hrůzová, 9. září 2025