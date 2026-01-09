Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáváte jej? Ozvěte se nám.

Zajistili jsme zahradní traktor s nejasnou historií. 

Policisté obvodního oddělení Liberec-centrum prověřují původ zahradního traktůrku tovární značky MTD Master CUT 155/92, který zajistili v listopadu loňského roku.
Vzhledem k tomu, že dosud nebylo dostatečně prokázáno vlastnictví uvedeného zahradního traktůrku, nelze vyloučit ani to, že by mohl pocházet z trestné činnosti.
V této souvislosti se proto obracíme na veřejnost se žádostí, aby se nám ozval ten, kdo uvedený traktůrek poznává a je schopen prokazatelným způsobem doložit jeho původ.

Informace policistům můžete předat osobně na služebně obvodního oddělení Liberec – centrum, telefonicky na čísle 974 467 100 nebo prostřednictvím linky 158.

Děkujeme za spolupráci.

9. ledna 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence 
KŘP Libereckého kraje
 

Zahradní traktůrek

Zahradní traktůrek 

Detail modelu

Detail modelu 

