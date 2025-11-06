Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte ženu na fotografii?
Policisté by ji potřebovali vyslechnout.
Policisté z kladenského obvodního oddělení šetří případ podvodu, při kterém poškozená přišla o několik desítek tisíc korun.
Poškozenou měl telefonicky oslovit neznámý muž, který ženě sdělil, že před několika lety spolu hovořili o investicích do kryptoměny, kdy na účtu poškozené mělo dojít k výdělku několika set tisíc korun. Následně ženu instruoval, aby vstoupila do svého internetového bankovnictví a dále potvrzovala nějaké kódy, které jí přišly.
Až později žena zjistila, že se stala obětí podvodu a žádné peníze nevydělala, naopak prodělala.
Policisté by potřebovali mluvit se ženou na fotografii, která by policistům mohla pomoci případ objasnit. Žádáme ženu, aby se přihlásila policistům z obvodního oddělení Kladno, stejně tak žádáme všechny, kteří by ženu na fotografii poznali, aby se taktéž policistům ozvali na tel. číslo 974 873 500.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
6. listopadu 2025