Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poznáte osoby na fotografiích?
V souvislosti s prověřovaným případem výtržnictví pátrají policisté po totožnosti dosud neznámých osob.
Děčínští policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění tří mužů, kteří jsou zachyceni na přiložených fotografiích pořízených z kamerového záznamu. Tyto osoby se nacházely v Děčíně VI, v ulici Želenická v jednom z barů, kde dne 14. března 2026 v době kolem 23:30 hodin došlo k incidentu, při němž mělo dojít k výtržnictví.
Policisté se domnívají, že uvedené osoby by mohly svým svědectvím poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění případu. Přestože byly využity veškeré dostupné možnosti, totožnost těchto osob se dosud nepodařilo zjistit.
Pokud osoby na fotografiích poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by mohly pomoci k jejich ztotožnění, obraťte se prosím na linku 158 nebo kontaktujte přímo obvodní oddělení Policie ČR Děčín - Podmokly na telefonních číslech: 974 441 100, 974 441 131.
Za poskytnuté informace veřejnosti předem děkujeme.
Děčín 21. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje