Poznáte osoby na fotografiích?

V souvislosti s prověřovaným případem výtržnictví pátrají policisté po totožnosti dosud neznámých osob. 

Děčínští policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění tří mužů, kteří jsou zachyceni na přiložených fotografiích pořízených z kamerového záznamu. Tyto osoby se nacházely v Děčíně VI, v ulici Želenická v jednom z barů, kde dne 14. března 2026 v době kolem 23:30 hodin došlo k incidentu, při němž mělo dojít k výtržnictví.

Policisté se domnívají, že uvedené osoby by mohly svým svědectvím poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění případu. Přestože byly využity veškeré dostupné možnosti, totožnost těchto osob se dosud nepodařilo zjistit.

Pokud osoby na fotografiích poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by mohly pomoci k jejich ztotožnění, obraťte se prosím na linku 158 nebo kontaktujte přímo obvodní oddělení Policie ČR Děčín - Podmokly na telefonních číslech: 974 441 100, 974 441 131.

Za poskytnuté informace veřejnosti předem děkujeme.

Děčín  21. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

