Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte muže záznamu?
Platil cizí platební kartou v prodejně s elektronikou.
Nymburští policisté se zabývají případem neoprávněného použití cizí platební karty, kterou její majitel zřejmě ztratil na čerpací stanici v Poděbradech. Kartu pak nalezl někdo další, nicméně místo toho, aby kartu odevzdal nebo oznámil její nález, si kartu zřejmě ponechal.
Policisté zjistili, že kartou poškozeného byly učiněny 3 nákupy v prodejně s elektronikou v Praze Čakovicích v hodnotě více než 80 tisíc korun a také učiněn jeden výběr z bankomatu. Ze získaných kamerových záznamů a fotografií z bankomatu se na těchto záznamech shodně objevuje mladý muž, který měl kartu poškozeného použít, policisté by jej proto potřebovali k celé věci vyslechnout.
Žádáme svědky, kteří muže na záznamu poznávají, aby se ozvali nymburským policistům na tel. číslo 974 878 740, stejně tak žádáme i samotného muže ze záznamu, aby se policistům přihlásil a k celé věci podal vysvětlení.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
3. července 2026