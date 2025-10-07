Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte muže na kamerovém záznamu?
Odcizil batoh s elektronikou.
Policisté z Mladé Boleslavi od 12. září pátrají po neznámém muži, který odcizil batoh s věcmi z prostor kostela v ulici Lukášova v Mladé Boleslavi.
Neznámý muž na kamerovém záznamu využil nepřítomnosti dalších osob a při prozkoumání prostoru si povšiml volně položeného batohu. Ten následně vzal, schoval pod bundu a z místa odešel. Uvnitř batohu byla elektronika v celkové hodnotě přes 70 tisíc korun.
Kamery však podezřelého muže na místě při krádeži zaznamenaly a jeho pohyb zaznamenaly i městské kamery v ulicích Mladé Boleslavi.
Policisté po totožnosti muže na kamerovém záznamu pátrají a přijmou jakékoliv informace o jeho totožnosti. Pokud podezřelého na kamerovém záznamu poznáváte nebo víte o celém skutku nějaké podrobnější informace, ozvěte se nám prosím na linku 158. Využít můžete i telefon 974 877 522 nebo mobilní telefon mladoboleslavských kriminalistů 735 785 751.
Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což může hrozit až 2letý trest odnětí svobody.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
7. října 2025