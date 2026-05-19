Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Poznáte muže na fotografiích?
Tanvaldští policisté hledají neznámého muže, který se pohyboval v okolí vykradených rekreačních chalup a mohl by mít tak pro ně pravděpodobně důležité informace k vedenému trestnímu řízení.
Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu nyní šetří tři případy vloupání do dvou rekreačních objektů v Jiřetíně pod Bukovou a jedné rekreační chaty v rekonstrukci v Albrechticích v Jizerských horách. Do těchto budov vždy vnikl násilím – rozbitím okna nebo dveří. Následně v nich vše prohledal a odcizil různé věci, které mu pravděpodobně přišly pod ruku – například různé nářadí, čističky vzduchu, televizor, dalekohled, video a CD přehrávače, 10 lahví alkoholu a mosazný hmoždíř.
K uvedeným případům došlo v době od 12. dubna do 4. května letošního roku. Ovšem navíc ještě samotného 4. května majitelka jedné rekreační chalupy v Albrechticích v Jizerských horách brzy ráno vyrušila dosud neznámého pachatele, který se snažil oknem vniknout dovnitř. Ten okamžitě z místa činu utekl dříve, než stačil způsobit jakoukoliv škodu.
Policisté při dokumentaci uvedených skutků spočítali, že dosud neznámý pachatel majitelům rekreačních objektů způsobil celkovou škodu v předběžné výši 66.900,- Kč. Ve věci již také zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
Během šetření policisté také zjistili, že v místech, kde došlo k uvedeným vloupáním, se v té době pohyboval pro ně zřejmě důležitý svědek – neznámý muž, který by jim mohl pravděpodobně poskytnout i důležité informace k vedenému trestnímu řízení.
Vzhledem k této skutečnosti nyní prosí o pomoc i širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv informace, které by vedly ke zjištění totožnosti neznámého muže zachyceného na fotografiích, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Samozřejmě žádají neznámého muže, aby se jim případně stejným způsobem přihlásil sám.
19. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí