Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Poznáte muže na fotografii?
Ozvěte se pardubickým policistům.
Na konci minulého roku zatím neznámý pachatel v Pardubicích po rozbití skleněných dveří vstoupil do prodejny textilu, odkud odcizil finanční hotovost.
Muž zachycený na fotografiích by mohl policistům pomoci při objasnění této majetkové trestné činnosti. Pokud muže poznáte nebo máte informace, které by vedly k jeho ztotožnění, ozvěte se pardubickým policistům na číslo 974 566 721 případně prostřednictvím linky 158.
23. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje