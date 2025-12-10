Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte muže na fotografii?
Ozvěte se benešovským policistům.
Policisté z benešovského obvodního oddělení šetří případ krádeže dvou jízdních kol z bytového domu, ke které došlo 18. října tohoto roku, v brzkých ranních hodinách v obci Bystřice.
Kamera zachytila dva muže, kteří do objektu vnikli a policisté by je proto k celé věci potřebovali vyslechnout. Škoda, která odcizením kol poškozeným vznikla, převyšuje částku 20 tisíc korun.
Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, ozvěte se prosím na linku 158 nebo přímo policistům z obvodního oddělení Benešov na tel. číslo 974 871 700.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
10. prosince 2025