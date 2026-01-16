Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáte muže na fotografii?

Policisté by ho potřebovali ztotožnit, protože u sebe neměl žádné doklady a nemluví. 

Nymburští policisté by potřebovali ztotožnit muže na fotografii, který byl předán do lékařské péče a policisté stále neznají jeho totožnost.

Muž včerejšího dne cestoval vlakem z Prahy a v Kostomlatech na Nymburku byl ve vlaku kontrolován průvodčím a vyzván k předložení jízdenky. Vzhledem k tomu, že nemluvil a choval se nestandardně, byli o součinnost se ztotožněním požádáni policisté, kteří přijeli na místo. Ani jim se muž neprokázal, neměl u sebe žádné doklady, nemluvil, vydával pouze zvuky, choval se nestandardně a chvílemi i agresivně, proto byl zajištěn.

Z důvodů nestandardního chování a změn nálad bylo následně lékařem rozhodnuto o tom, že byl muž předán do lékařské péče.

Policisté by potřebovali zjistit totožnost muže, kdy v současné době nemůžeme vyloučit, že se jedná o cizince. U sebe měl pouze drobnou hotovost v Eurech. Žádné doklady nebo jiné dokumenty u sebe neměl. Muž má oholenou hlavu, hnědé oči a chybí mu přední zub. Na sobě měl oblečený šedý kabát a béžové kalhoty. 

Pokud muže na fotografii poznáváte, ozvěte se prosím přímo nymburským policistům na tel. číslo 602 264 528. Využít můžete i linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. ledna 2026

Odkazy do noveho okna

neznámý muž

neznámý muž 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 