Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte muže na fotografii?
Policisté by ho potřebovali ztotožnit, protože u sebe neměl žádné doklady a nemluví.
Nymburští policisté by potřebovali ztotožnit muže na fotografii, který byl předán do lékařské péče a policisté stále neznají jeho totožnost.
Muž včerejšího dne cestoval vlakem z Prahy a v Kostomlatech na Nymburku byl ve vlaku kontrolován průvodčím a vyzván k předložení jízdenky. Vzhledem k tomu, že nemluvil a choval se nestandardně, byli o součinnost se ztotožněním požádáni policisté, kteří přijeli na místo. Ani jim se muž neprokázal, neměl u sebe žádné doklady, nemluvil, vydával pouze zvuky, choval se nestandardně a chvílemi i agresivně, proto byl zajištěn.
Z důvodů nestandardního chování a změn nálad bylo následně lékařem rozhodnuto o tom, že byl muž předán do lékařské péče.
Policisté by potřebovali zjistit totožnost muže, kdy v současné době nemůžeme vyloučit, že se jedná o cizince. U sebe měl pouze drobnou hotovost v Eurech. Žádné doklady nebo jiné dokumenty u sebe neměl. Muž má oholenou hlavu, hnědé oči a chybí mu přední zub. Na sobě měl oblečený šedý kabát a béžové kalhoty.
Pokud muže na fotografii poznáváte, ozvěte se prosím přímo nymburským policistům na tel. číslo 602 264 528. Využít můžete i linku 158.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. ledna 2026