Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte muže na fotografii?
Pokud ano, ozvěte se policistům na obvodní oddělení v Benešově.
Policisté z obvodního oddělení v Benešově se zabývají případem krádeže jízdního kola ze soukromého pozemku, ke kterému došlo v druhé polovině srpna tohoto roku v Čerčanech.
Nezajištěné kolo odcizila zatim neznámá osoba z přístřešku na automobil.
Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což může hrozit až 2letý trest odnětí svobody.
Kamery zachytily pohyb neznámého muže na uvedém místě, proto by ho policisté k celé věci potřebovali vyslechnout a celou událost objasnit.
Žádáme muže na fotografii, aby se policistům obvodního ddělení Benešov přihlásil na linku 158 nebo přímo benešovským kolegům na tel. číslo 974 871 700, stejně tak žádáme ostatní svědky, kteří muže na fotografii poznávají, aby se ozvali také na jedno z uvedených čísel.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
19. září 2025