Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte muže na fotografii?
Pokud ano, ozvěte se na linku 158 nebo mladoboleslavským policistům.
Mladoboleslavští kriminalisté pátrají po totožnosti muže na fotografii, který by jim mohl poskytnout důležité informace, které by mohly pomoci s objaněním majetkového trestného činu.
Žádáme muže na fotografii, aby se policistům přihlásil na tel. číslo 974 877 522 nebo na číslo 604 833 727 a poskytl jim součinnost a případné svědectví k dané věci. Stejně tak žádáme, aby se na uvedená čísla ozvali i svědci, kteří muže na fotografii poznávají.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
18. května 2026