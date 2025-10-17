Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte muže, který odcizil koloběžku?
Případ se stal u nádraží v Úvalech
Policisté z obvodního oddělení v Úvalech se od začátku měsíce září zabývají případem krádeže elektrokoloběžky, kterou zatím neznámý pachatel odcizil v ulici Jiráskova u vlakového nádraží v Úvalech. Neznámý muž si byl zřejmě dobře vědom toho, že vlakové nádraží je opatřeno kamerami, proto se po celou dobu, kdy se na nádraží a v jeho prostorách pohyboval, dobře maskoval.
Muž si nejprve koloběžky a kola ve stojanech na nádraží dobře prohlédl a následně, ve chvíli, kdy se na místě nenacházeli žádní svědci, u zaparkované elektrokoloběžky ustřihl řetěz a z místa s ní odešel. Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a současně po neznámém muži na kamerovém záznamu pátrají. Pokud ho poznáváte, a to i například díky poměrně výraznému oblečení (fialové mikině s nápisy), kterou měl na sobě, nebo máte jakékoliv informace o celém skutku, ozvěte se prosím policistům obvodního oddělení Úvaly na telefonní číslo 974 881 760, 735 785 815, 735 785 818.
Majiteli odcizením vznikla škoda ve výši 15 tisíc korun.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
17.října 2025