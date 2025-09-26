Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte dvojici na fotografii?
Pokud ano, ozvěte se mladoboleslavským policistům.
Mladoboleslavští kriminalisté se zabývají případem, kdy zatím neznámý pachatel provedl několik transakcí z cizí platební karty.
Poškozená žena, pravděpodobně v ulici U Stadionu v Mladé Boleslavi, ztratila platební kartu nebo jí byla v okamžiku její nepozornosti karta odcizena. Následně poškozená přes internetové bankovnictví zjistila, že její karta byla neoprávněně použita, kdy s ní bylo provedeno více jak 10 transakcí v prodejně potravin a ve večerce v Mladé Boleslavi v celkové výši téměř 3 tisíce korun. Dále bylo kartou provedeno několik dalších pokusů zaplatit, ty už ale byly neúspěšné.
Kamery v časech, kdy byly transakce v prodejnách provedeny, zachytily muže a ženu, kteří mohli s cizí kartou zaplatit. Policisté by je proto k celé věci potřebovali vyslechnout.
Žádáme muže a ženu na fotografiích, aby se policistům přihlásili na tel. číslo 735 785 751 nebo na linku 158, taktéž žádáme i ostatní, kteří by dvojici na fotografiích poznali, aby se také ozvali na jedno z uvedených čísel.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
26. září 2025