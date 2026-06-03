Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poznáte cyklistu na fotografii?
Viděl dopravní nehodu 2 vozidel a mohl by pomoci s objasněním průběhu.
Dopravní policisté z Prahy venkov – JIH pátrají po cyklistovi, který byl svědkem dopravní nehody dvou osobních vozidel a mohl by tak pomoci s objasněním jejího průběhu.
K nehodě došlo 24. května ve 12:10 hodin v obci Ondřejov Turkovice, konkrétně v ulici Ke Šmejkalce 2. Účastníky nehody byla vozidla Kia Ceed a Volkswagen Tiguan.
Cyklista, který průběh nehody viděl, jel na uvedené adrese ve směru od obce Hrusice na obec Ondřejov.
Žádáme cyklistu, aby se policistům přihlásil na tel. číslo 974 882 451 nebo na mobilní telefon 735 785 505, stejně tak žádáme i další svědky, kteří nehodu viděli nebo cyklistu poznávají, aby se taktéž ozvali na jedno z uvedených čísel.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
3. června 2026