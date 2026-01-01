Poznáte alespoň jednoho ze dvou mužů?
Policisté z oddělení hospodářské kriminality v souvislosti s podvodem ve Zlíně pátrají po muži na fotografii i na videozáznamu.
Údajný bankéř a policista přesvědčili dvaačtyřicetiletého muže ze Zlína, aby si vzal maximální možný úvěr na jeho osobu, čímž zabrání odcizení peněz z jeho bankovního účtu. Vysvětlili mu, že jakmile peníze osobně předá agentovi banky, budou v bezpečném režimu. Muž si tedy vzal v pobočce své banky úvěr na 563 tisíc korun a částku potom předal ve Zlíně u polikliniky údajnému agentovi banky.
Pokud poznáte muže na fotografii nebo na videozáznamu, volejte na linku tísňového volání policie – 158 nebo na telefon vyšetřovatele 974 666 345.
14. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková