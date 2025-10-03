Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pozitivní test, žádný řidičák
Muž na Jičínsku porušil více pravidel silničního provozu.
Během tohoto týdne se policisté z dálničního oddělení Hořice věnovali hlídkové činnosti v okolí obce Miletín na Jičínsku. Zaměřili se především na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přičemž kontrolovali mimo jiné i dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.
Během čtvrtečního dopoledne hlídka zastavila 22letého řidiče vozidla Volkswagen, kterému byla v obci naměřena rychlost 64 km/h. To však nebylo jediné porušení, provedenou lustrací bylo zjištěno, že nevlastní příslušné řidičské oprávnění.
Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Test na přítomnost návykových látek však ukázal pozitivní výsledek. Muž byl následně vyzván k lékařskému vyšetření, kterému se podrobil.
Případ bude dále řešen ve správním řízení, kde řidiči hrozí pokuta až do výše 75 000 Kč, zákaz řízení a bodový postih.
Policie apeluje na všechny řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a nepodceňovali jejich význam. Každé porušení, ať už jde o překročení rychlosti, řízení bez oprávnění nebo jízdu pod vlivem návykových látek, představuje vážné riziko nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.
3. října 2025
prap. Mgr. Martin Stránský