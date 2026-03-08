Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Požáry v lesích na Novoborsku
Policisté dopadli žháře několik hodin po založení dvou požárů.
Novoborským policistům se podařilo dopadnout muže, který minulý týden ve středu během dne v lesním porostu založil dva požáry - první z nich kolem desáté hodiny dopoledne v katastru obce Prácheň, kdy nedopalkem cigarety zapálil ořezané větve, čímž způsobil požár na místě o velikosti přibližně 5 x 5 metrů.
Odpoledne pak kolem 14té hodiny již v katastru obce Okrouhlá pak v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. Tento travní porost začal hořet velmi rychle – tentokrát už na ploše cca 300 x 400 metrů.
Policisté žháře dopadli týž den krátce po spáchání druhého skutku. V současné době je celá věc kvalifikována jako přestupek a předmětem probíhajícího šetření je i stanovení výše způsobené škody. V souvislosti s tím policisté v tuto chvíli nemohou ani vyloučit případnou změnu právní kvalifikace.
3. 8. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí