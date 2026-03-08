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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Požáry v lesích na Novoborsku

Policisté dopadli žháře několik hodin po založení dvou požárů. 

Novoborským policistům se podařilo dopadnout muže, který minulý týden ve středu během dne v lesním porostu založil dva požáry - první z nich kolem desáté hodiny dopoledne v katastru obce Prácheň, kdy nedopalkem cigarety zapálil ořezané větve, čímž způsobil požár na místě o velikosti přibližně 5 x 5 metrů.

Odpoledne pak kolem 14té hodiny již v katastru obce Okrouhlá pak v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. Tento travní porost začal hořet velmi rychle – tentokrát už na ploše cca 300 x 400 metrů.

Policisté žháře dopadli týž den krátce po spáchání druhého skutku. V současné době je celá věc kvalifikována jako přestupek a předmětem probíhajícího šetření je i stanovení výše způsobené škody. V souvislosti s tím policisté v tuto chvíli nemohou ani vyloučit případnou změnu právní kvalifikace.


3. 8. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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